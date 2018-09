Bancarrota, deuda y Rosario Robles, análisis en Despierta

Los legisladores Mario Delgado, Damián Zepeda y Ana Lilia Herrera analizaron en la mesa de Despierta con Loret las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la bancarrota del país, Rosario Robles y la llamada ‘estafa maestra’, los niveles de deuda y la reforma educativa.

Sobre las declaraciones de AMLO de que México está en bancarrota, Damián Zepeda, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, dijo que López Obrador está lleno de incongruencias. Admitió que no estamos bien porque los salarios son bajos y el nivel de pobreza muy alto, pero el crecimiento económico es de 2% y “la bancarrota sería no crecer”. Denunció que hay un nivel de deuda muy alto, pero que AMLO suena a “que se está poniendo el huarache antes de espinarse porque sabe bien que no va a cumplir”.

Ana Lilia Herrera, vicecoordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, consideró que esa declaración de AMLO es preocupante y que el gran reto de México es la desigualdad y ahí se verá la eficacia de la próxima administración. Señaló que, una vez que López Obrador asuma la Presidencia, deberá ser responsable de las declaraciones que haga.

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que López Obrador nunca habló de una bancarrota financiera, habló de una situación económica y social muy difícil. Refirió la definición de la Real Academia de la Lengua, que dice que bancarrota es: Quiebra de una empresa, ruina económica y/o hundimiento o descrédito de un sistema o doctrina.

Loret le preguntó a Delgado si México está en la ruina económica o si se está hundiendo, y el senador morenista respondió que hay sobreendeudamiento y que está en descrédito absoluto de su sistema económico, porque no ha habido crecimiento. Aclaró que AMLO dice que no se puede cumplir con lo que se está demandando, “pero sí lo que se ofreció en campaña”.

Ana Lilia Herrera pidió a Delgado reconocer que la recaudación fiscal ha crecido y México depende menos de los ingresos petroleros, pero admitió que falta que eso se traduzca en beneficios sociales. Reconoció que están entregando “un país con desigualdades, pero no en crisis económica”.

Damián Zepeda destacó que, ante estas declaraciones, es importante que el presidente tenga credibilidad y “parece que no toma en serio lo que se está diciendo” porque sigue en campaña. Afirmó que AMLO sí habló de bancarrota en términos de lo que no podrá hacer porque el país está mal y mostró una nota del ‘El Financiero’, publicada el 5 de septiembre, donde López Obrador decía que recibe un país estable, sin crisis, y el fin de semana, en una nota de Cadena Noticias, se reporta que AMLO dice recibir un país en bancarrota. “¿A cuál le creemos?”, preguntó Damián Zepeda.

El panista también cuestionó que AMLO haya dicho que Rosario Robles es un chivo expiatorio por la llamada ‘estafa maestra’, un desvío millonario detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en varias secretarías y organismos estatales, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Mario Delgado refirió que, una cosa es que haya un buen ambiente de transición, de institucionalidad, “de amor y paz”, y otra es el balance del país. Cuestionó que se haya hecho un manejo responsable de las finanzas y mostró una gráfica, en una cartulina, donde se señala que la deuda creció de 2 billones a 10 billones de pesos entre los gobiernos de Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto.

Sí, hay mayor recaudación, pero esos recursos adicionales se van a pagar los intereses de la enorme deuda adquirida”, dijo, y agregó que la deuda pública crece 1 millón 300 mil pesos cada minuto. Afirmó que el nuevo Gobierno tiene márgenes muy estrechos y tendrán que ser muy cuidadosos.

Zepeda intervino y le preguntó a Mario Delgado si no habrá deuda pública en la ley de ingresos del próximo año. El morenista respondió que eso es imposible y Zepeda dijo que, entonces, el nuevo Gobierno seguirá endeudando al país.

Mario Delgado dijo que ellos no abusarán de la deuda y que en la actual deuda están los votos del PAN. “Claro que se va a tomar deuda, pero no con esos niveles”, afirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Zepeda dijo que esa postura era una incongruencia más y Delgado reiteró que nunca se prometió que no se tomaría nueva deuda.

Ana Lilia Herrerea intervino y consideró que “habrá que ver cómo se comporta esta nueva mayoría” legislativa y precisó que la deuda es más baja que el promedio de las economías emergentes y hay 173 mil mdd en reservas internacionales y 13 mil mdd en fondos de estabilización.

Sobre Rosario Robles, Mario Delgado dijo que será citada en el pleno de la Cámara de Diputados para la glosa del VI Informe de Gobierno y ahí, “ella tendrá oportunidad de aclarar o no esta situación”.

Carlos Loret le preguntó si la indultó AMLO, y Delgado dijo que no, que el presidente electo sólo precisa que es una investigación que compete al Poder Judicial y que no habrá un presidente que acuse y busque chivos expiatorios para ganar legitimidad. “Él dice que será respetuoso, pero él no juzgará a nadie”.

Damián Zepeda mostró una nota de Proceso, donde se reporta que AMLO señaló a Rosario Robles como un chivo expiatorio y dijo, que “en efecto, no hay que encontrar culpables anticipados, pero tampoco exonerar” e insistió en que es necesario crear una Fiscalía independiente y autónoma. Reiteró que la llamada ‘estafa maestra’ no es un tema de campaña, sino una investigación de la Auditoría Superior de la Federación.

