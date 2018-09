Continúa glosa del sexto informe de EPN en materia económica

La Cámara de Diputados continuó hoy con la glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en materia económica.

Durante la sesión de este jueves el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendió las políticas en materia económica durante la administración de EPN.

El diputado priista Enrique Ochoa dijo:

Mucho mérito tiene que la economía creció en este sexenio por arriba del 2.5 por ciento anual, sin crisis económica y con la inflación más baja registrada en 40 años, pero si el objetivo es lograr un crecimiento de 4 o 5 por ciento anual en la siguiente administración, será necesario construir más gasoductos y más infraestructura de energía eléctrica

El Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recriminaron al PRI las políticas del presidente Peña.

“Parafraseando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo bueno casi no se cuenta, y tiene razón el presidente, casi no se cuenta porque en esta administración casi no hubo nada bueno, la administración saliente no solo hizo gala de una enorme corrupción e irresponsabilidad, señaló el diputado panista, Carlos Alberto Valenzuela.

Ambos partidos políticos aseguraron que hubo un fracaso del modelo económico y de las reformas estructurales de Peña Nieto.

De acuerdo con esas proyecciones, el crecimiento de la economía sin las reformas estructurales habría sido mayor al 3 por ciento, y con las reformas habría llegado al 5.3 por ciento del PIB en 2018, no obstante, el crecimiento verificado fue de 2.2 por ciento real en el sexenio

Sostuvo el morenista Feliciano Flores.

Los diputados dijeron que, a pesar de la creación de nuevos empleos durante el sexenio, éstos no corresponden a la demanda requerida por el crecimiento de la población.

Con información de Héctor Guerrero.

FJMM