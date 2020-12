Avanza investigación sobre homicidio de Aristóteles Sandoval

Por lo menos 10 hombres armados participaron en el crimen del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Alrededor de las 10 de la noche del jueves, llegó acompañado de un hombre, al restaurante bar “Distrito 5”, ubicado sobre el Boulevard Francisco Medina Ascencio, en el corazón de la zona hotelera de Puerto Vallarta.

Al ex gobernador lo acompañó su personal de seguridad que lo vigiló a distancia.

Más tarde llegó una mujer y después otro hombre quienes también compartieron la mesa.

Cerca de la 1:40 de la mañana Aristóteles Sandoval se dirigió al baño, presuntamente un hombre lo siguió y le disparó.

Los escoltas sacaron con vida al ex gobernador para trasladarlo a un hospital, pero fueron atacados a tiros por un grupo de por lo menos ocho personas armadas.

Al repeler la agresión ocurrió un enfrentamiento afuera del restaurante, en el que resultó herido uno de sus escoltas.

En un video difundido en redes sociales se escuchan los disparos sobre el Boulevard y se observa la fachada del establecimiento.

El exgobernador fue llevado al hospital “La Joya” a un kilómetro de donde ocurrió el ataque, pero murió cuando recibía atención médica.

Según la Fiscalía de Jalisco, tras el crimen empleados del restaurante limpiaron las instalaciones y manipularon la escena del crimen.

Como parte de las investigaciones se obtuvieron órdenes de cateo y desde la tarde de este viernes personal ministerial y de la Policía Investigadora dieron cumplimiento a los mandamientos judiciales, además todos los negocios aledaños fueron asegurados.

En un mensaje en sus redes sociales el Gobernador Enrique Alfaro dijo que se realizará todo lo necesario para detener a los responsables.

“Lo que acabamos de vivir no solo es un homicidio es un desafía contra el estado mexicano, es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y tranquilidad de nuestro estado”, aseveró

Enrique Alfaro.