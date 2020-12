Homicidio de Aristóteles Sandoval es un desafío contra el Estado mexicano: Enrique Alfaro

Esta tarde, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que el homicidio de Aristóteles Sandoval es un desafío contra el Estado mexicano y aseguró que su gobierno no bajará la guardia y seguirá trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad del estado.

“Es un hecho que nos duele profundamente, lo que acabamos de vivir no sólo es un homicidio, es un desafío contra el Estado mexicano, es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro estado, es un momento de estar unidos todos los jaliscienses porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro estado en el miedo y la zozobra, son momentos difíciles para Jalisco y para México, pero estoy seguro que juntos vamos a salir adelante”, dijo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Enrique Alfaro manifestó su solidaridad a los familiares del exgobernador Aristóteles Sandoval y refrendó su compromiso para dar con los responsables del homicidio.

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 19, 2020

“Refrendar el compromiso de ir hasta las últimas consecuencias en la investigación para dar con los responsables de este acto”

Dijo que el homicidio del exgobernador no solo fue un duro golpe para su familia sino para el estado y recordó que entre ellos existió una amistad luego de ser adversarios políticos, debido a que supieron diferenciar la naturaleza de sus actividades.

“Este no solamente fue un duro golpe para su familia es un golpe fuertísimo para todo nuestro estado, por supuesto un profundo dolor para mí en lo personal, lo digo porque con Aristóteles Sandoval no solo fui adversario político, no solamente nos tocó competir en la cancha electoral, también fui su amigo porque siempre supimos diferencial la naturaleza de nuestra actividad profesional con las cuestiones personales, por eso siempre le agradeceré que me haya permitido ser amigo de su familia”, refirió Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Enrique Alfaro anunció que este sábado 19 de diciembre se realizará una guardia de honor para despedir al exgobernador de Jalisco en Palacio de Gobierno.

