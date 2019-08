Avala SCJN reducción de participaciones federales a Morelos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reducción a las participaciones federales de los municipios de Morelos.

El Pleno de la Corte analizó diversas controversias constitucionales promovidas contra la reforma a dos artículos de la Ley de Coordinación Hacendaria de la entidad.

La reducción que llevó a cabo la legislatura del estado sobre el monto de las participaciones federales que le corresponden del 22 al 20 por ciento, no vulnera el artículo 115 fracción IV de la Constitución general, y esto es así porque dicha reducción se encuentra en los márgenes que la propia ley de coordinación fiscal y las relativas establecen en cuanto a la participación de los municipios no podrán ser inferiores al 20 por ciento de los montos que reciban los estados”, dijo Norma Lucía Piña, ministra de la SCJN.

Algunos municipios alegaron que fueron vulnerados sus derechos adquiridos y el principio de irretroactividad pues previo a la reforma les correspondían más recursos.

Lo que forma realmente parte del dominio y haber patrimonial del municipio es lo que establece la Constitución federal a través de la fracción cuarta del artículo 115 y por lo tanto no hubo una afectación al principio de retroactividad de la ley”, dijo Norma Lucía Piña, ministra de la SCJN

En materia de relaciones interinstitucionales de personas de derecho público no se puede hablar de derechos adquiridos. En la Constitución federal no existe absolutamente ningún precepto que garantice o que otorgue, de los estados o municipios, ni a la Federación la garantía de que los ingresos no van a ser reducidos conforme al año anterior y mucho menos ingresos crecientes, que la recaudación depende de las fuentes de recaudación que incluso pueden ser negativas en un año, disminuirse en otro”, explicó Javier Laynez Potisek , ministro de la SCJN