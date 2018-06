Autoridades mexicanas actúan sin celeridad en investigación de caso Iguala: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el balance del primer año del seguimiento a las investigaciones del caso Iguala, acordado entre el organismo, las familias de las víctimas y el estado mexicano.

El organismo internacional señaló que las autoridades mexicanas han actuado sin celeridad para determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014.

La investigación ha sido exageradamente lenta, paquidérmica, ha sido endémica, no puedo concebir que llevamos ya tres años y medio y no tengamos realmente un resultado fehaciente”, aseveró Luis Vargas, comisionado de la CIDH.

En un comunicado, la CIDH señaló que:

Los comisionados de la CIDH señalaron que a más de tres años de los hechos, han observado “falta de celeridad” por parte de las autoridades mexicanas para llegar a las conclusiones del caso, al que calificaron como “una tragedia mayúscula para México y la comunidad internacional”.

Los dos relatores del caso avalaron el fallo del Tribunal Federal, en el que, el lunes, ordenó la creación de una comisión de la verdad.

A la fecha no se ha realizado un cambio en la narrativa del caso que deje atrás la ‘verdad histórica’ que el Tribunal ha señalado como una verdad insostenible, y en congruencia tiene que haber una nueva narrativa, las investigaciones siguen fragmentadas, los expedientes estatales no se han logrado integrar en su totalidad, no hay consignaciones por desaparición forzada, no hay detenciones de actores estatales por acción u omisión”, señaló Esmeralda Arosementa, relatora de la CIDH.