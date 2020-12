Aumentan capacidad hospitalaria en CDMX tras incremento de contagios COVID

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hubo un incremento importante en la capacidad hospitalaria para atender a pacientes con COVID-19.

Sheinbaum aseguró que dos hospitales del IMSS que no estaban dedicados a la atención del COVID-19, tendrán camas disponibles para pacientes con el nuevo coronavirus, así como el Hospital General Villa y el Citibanamex.

“Tendríamos que revisar con el doctor Hugo López-Gatell si ya está incorporada todo este incremento en capacidad hospitalaria ; el día de hoy, por ejemplo, el IMSS nos informó que 2 hospitales que no estaban dedicados a COVID van a tener un grupo de camas dedicadas a COVID. De la misma manera, el Citibanamex a partir de mañana ya tiene la ampliación, particularmente de camas de terapia intensiva y en el caso del Gobierno de la Ciudad , se están abriendo alrededor de 20 camas adicionales en el General La Villa, en el Hospital General Villa ”.

Asimismo, aseguró que la Ciudad de México se encuentra sobre el 83% de ocupación hospitalaria.

En videoconferencia de prensa, al ser cuestionada sobre la oficialización de “Va por México”, integrada por PRI, PAN y PRD, de cara a la elección del 2021, respondió:

“Se fueron combinando no solamente en términos de la conjunción de los ideales, sino también pues de algo que los unió mucho que fue la corrupción; porque ya no hay diferencia entre el PRI y el PAN y hoy con esta unidad pues es la mejor demostración de que es así y hoy lo que buscan desde mi punto de vista, obviamente es un análisis general, no es un tema electoral, pues es sencillamente volver al pasado, eso es lo que los une, regresar al pasado de la corrupción, regresar al pasado del dinero por encima de la justicia, regresar al pasado del autoritarismo por encima de las libertades”.