Artz Pedregal reporta saldo blanco tras derrumbe de centro comercial

El Centro Comercial Artz Pedregal informó las medidas de contención y mitigación del desplome de un volado que se registró en la entrada principal la Plaza Artz Pedregal, ubicada sobre Anillo Periférico 3025, en San Jerónimo Lidice.

En un comunicado de prensa, Artz Pedregal informó que el equipo técnico del Centro Comercial contactó de manera inmediata a la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México para atender el incidente de forma coordinada.

Señaló que se aplicaron los protocolos de protección civil y de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México, así como el acordonamiento de la zona, a fin de evitar riesgos para la población.

Te puede interesar: Procuraduría CDMX inicia carpeta de investigación por derrumbe en Artz Pedregal

Gracias a las medidas preventivas y la implementación de los protocolos de seguridad, se reporta saldo blanco, no hay personas fallecidas, no hay personas lesionadas y no hay personas atrapadas, sin embargo, en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública se sigue el protocolo de revisión y seguridad en todas las áreas de la Plaza, como medida preventiva de acuerdo con las declaraciones de Fausto Lugo, Secretario de Protección Civil de la CDMX.

Finalmente, Artz Pedregal lamentó el incidente y los inconvenientes que las labores de contención y protección ocasionan a la movilidad de la zona, la cual se encuentra acordonada en cumplimiento a lo determinado por las autoridades de Protección Civil, entre tanto se concluyan los trabajos de revisión por parte de las autoridades que deberán verificar la seguridad del sitio afectado.

Ante la afectación vial, la SSP-CDMX brindó como alternativas viales Paseo del Pedregal, Boulevard de la Luz y el segundo piso de Periférico, por lo que se sugiere a los capitalinos tomar sus precauciones y evitar la zona.

Indicó que Artz Pedregal estará colaborando de la mano de las autoridades correspondientes para determinar las causas de este derrumbe.

Se sugiere a los usuarios armar su ruta con Waze:

¡Entérate!

Con información de Artz Pedregal.

ramg