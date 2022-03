Arturo Zaldívar califica como grave que el fiscal Gertz Manero sea espiado; rechaza que existan presiones sobre el caso

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, calificó como grave que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sea espiado. Esto, luego de que se filtrara una conversación telefónica del funcionario hablando sobre el proyecto que revisaría la Corte sobre el presunto homicidio por omisión de su hermano, Federico Gertz Manero.

“Me parece extraordinariamente grave que haya espionaje de este nivel y que se estén grabando las conversaciones del fiscal General de la República, un funcionario público que tiene funciones del más alto nivel en materia de seguridad pública y de seguridad nacional y de procuración de justicia, me parece particularmente grave, más allá del contenido de las grabaciones, que él ya las explicó y que además en esas grabaciones yo no oigo ninguna presión, son sus comentarios libremente”, indicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

El ministro presidente rechazó que hayan existido presiones para resolver el asunto que fue votado este lunes por el Pleno de la Corte sobre los amparos interpuestos por Laura Morán Servín y Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, mujeres señaladas por Alejandro Gertz Manero como responsables de la muerte de su hermano.

“En este caso, el fiscal vino como particular, no ha habido, y ahí está la votación del lunes, presión alguna del Pleno, 10 ministros votamos en contra del proyecto, y el proyecto tampoco era favorable. En el Poder Judicial y en la Corte haremos lo que nos toca hacer, haremos lo que tenemos que hacer. No podemos estar nosotros sometidos a chantajes de que se filtran conversaciones de cualquier tipo, y creo que la Corte lo demostró, la Corte resolvió conforme a lo que tenía que resolver, con independencia y, seguramente habrá más grabaciones, y seguramente habrá más cosas”, señaló Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.