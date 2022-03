Gertz Manero: “Las grabaciones son reales, pero no acepto bajo ningún concepto que me extorsionen”

Tras la difusión de dos conversaciones telefónicas del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con el fiscal de control, Juan Ramos López, donde revelan que tuvo acceso al proyecto de sentencia de la Corte relacionado con la muerte de su hermano, el funcionario afirmó en entrevista con Denise Maerker, que las conversaciones telefónicas difundidas son reales, pero no acepta que lo extorsionen.

“La investigación ya se inició. El caso se generó el fin de semana pasado cuando se creó un sitio de internet que curiosamente lo denominaron con el titulo de un libro que yo escribí sobre psicoanálisis e inclusive sacaran la portada de ese libro. A partir de ese momento comenzó una difusión masiva de estos videos, que hay que decirlos con toda claridad, son conductas delictivas que están castigadas muy severamente por la ley y que no les importó a quienes hicieron eso para tratar de establecer una serie de acusaciones, que son en mi opinión, una serie también de extorsiones que evidentemente no están señalando más que una serie de consecuencias o razonamientos que son mentiras. Los videos son absolutamente reales”.

Gertz Manero señaló que ya inició todos los procedimientos de investigación y van adelantados, donde incluso, considera que “ésta es la primera vez en que realmente se va avanzando y se va avanzar para conocer cómo se realizan este tipo de intervenciones que son finalmente una forma de extorsión”.

Al ser cuestionado sobre quién podría estar detrás de las intervenciones telefónicas, el funcionario respondió que “aquel que tenga algún problema grave inmediato o que haya tenido una serie de problemas o que tenga ya una condición de confrontación de cualquier naturaleza tanto conmigo, como con el sistema y la administración de la cual yo formó parte”.

Gertz Manero afirmó que las grabaciones son reales, pero la parte que él escuchó está editada.

“Las grabaciones son, en la parte que yo oí, debe ser una parte que está editada, son reales eh! Y eso no ni yo ni nadie lo puede negar. Lo que sí niego enfáticamente, son todo el tipo de información que vinieron con ese apabullante sistema de difusión que, se dicen una serie de mentiras, de las cuales usted ha hecho algunas reflexiones”.

También negó que esté usando su cargo para poder litigar un asunto “que de alguna manera depende, y muchos medios han dicho, de temas que dependen de la Fiscalía, ¡todo eso es una absoluta mentira!”.

El fiscal enfatizó que se trata de la defensa de un asunto del fuero común, y “que nunca” ha estado en la Fiscalía.

“Yo le solicité a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la oportunidad que tiene cualquier ciudadano de poder defender su caso en una atracción hasta ese nivel y hasta ese tribunal. Lo estudiaron los 11 miembros de la Corte y 8 de ellos aprobaron que yo pudiera en calidad personal, como un asunto propio personal mío que nada tiene que ver con la Fiscalía, porque el caso no tiene nada que ver ni se ha llevado nunca en la Fiscalía. Se me autorizó para hacer esas gestiones. Las he hecho, y lo que ustedes oyeron no son más que los criterios que yo he expresado y que voy a seguir expresando en la defensa de mis derechos como víctima en defensa de mi hermano”.

Olvidando el tema del juicio que lleva 7 años, cuestionó la periodista, el fiscal le puede hablar al presidente de la SCJN y le toman la llamada ¿eso es una cancha pareja para las partes?

“Qué bueno que lo dice con esa claridad, y se lo voy a volver a repetir. Quienes somos aceptados como partes personales, no como instituciones para defender un asunto en cualquier tribunal y en este caso en la Corte, tenemos todo el derecho de acudir a todas las autoridades judiciales, darles nuestro punto de vista, exponerles lo que creemos que está en nuestro derecho. Y yo no voy a perder mis derechos personales por una situación de un puesto que ocupo, porque el tema no tiene nada que ver con el puesto que ocupo. No sé si esto esté suficientemente claro y hablar con el presidente de la Corte, hablar con un ministro o con todos los ministros yo y la contraparte lo hacen y eso es absolutamente válido”. “Nadie, nadie le puede quitar a un ser humano el derecho a defenderse. Y vincular eso con un puesto público que no tiene nada que ver, nada que ver con el juicio, es de absolutamente mala fe, eso no lo acepto”.

¿Quiénes son todos esos afectados, son todos. Esta Fiscalía va por todos los corruptos de antes solamente o va también por los corruptos de esta vez?, preguntó Maerker

“Esto es un tema fundamental, combatir la corrupción en este país tiene un costo muy alto y eso lo hemos visto durante todos estos tres años y todas las controversias que ha habido al respecto y a las descalificaciones son de carácter cotidiana. Yo creo que es el precio de hacer este trabajo, el precio de ir en contra de todas estas personas y de haber tenido el éxito en decenas, en centenas de casos que son relevantes generan un grupo de enemigos y de contrincantes que evidentemente, pueden ir, hasta como en este caso lo estamos viendo, a generar y crear imágenes de delitos que nunca se cometieron. Yo dirijo y tengo la responsabilidad de un órgano autónomo del Estado, pero eso no me desvincula de una relación de absoluta identidad con esta lucha del presidente y de esta administración en estos casos. Y si estos temas se tienen que manejar de esta manera, yo asumo la responsabilidad total, pero no acepto bajo ningún concepto que me extorsionen. Eso no lo voy a permitir”

Sostuvo que todos los actos que ha hecho durante su gestión de un asunto personal fue dentro del marco de lo que la propia Suprema Corte de Justicia le permitió.

Ante los cuestionamientos sobre los señalamientos que hay de corrupción de elementos importantes de este gobierno, Denise Maerker reiteró la pregunta sobre si ¿Las extorsiones son y pueden venir de los de antes, de los de ahora, de todos y si esta Fiscalía va por todos?

“Eso por supuesto, pero déjeme decirle, a su pregunta concreta, le voy a dar igualmente una respuesta concreta. Hay una coincidencia y esa coincidencia significa que un par de días antes de que se llevara a cabo una audiencia, que por cierto, otra vez las personas que están siendo acusadas volvieron a generar toda una serie de pretextos para no llevar a cabo su audiencia eso sí coincide. Que en este momento, nosotros, o yo en lo personal y ahí sí ya me deslindo de mis asuntos personales para hablar como Fiscal de la República, es decir, lo que vaya a salir ahí es de tal importancia que en el momento en que se sepa, porque ojalá en algún momento ya les dejen de dar esos beneficios procesales para que no acudan a las audiencias, le van a dar a usted la respuesta más clara y más precisa que se va a vincular con este hecho”.

Y continúo la periodista: “Digo lo que no ha dicho, que esta coincidencia en el tiempo sería, entre la presentación de esos audios y que se esperaba que el martes iniciara este proceso, digamos, en contra de un grupo de abogados a los que se acusa de haber extorsionado a presuntos corruptos de gobiernos anteriores y que se habría extorsionado bajo el entendido que tenía la protección, insisto el Consejero Jurídico de la Presidencia. Lo que usted dice hay una coincidencia en los tiempos y sabremos, a partir de cómo evoluciona este caso, la pregunta que yo le hacía, si se va por los corruptos solo de antes o también de los que puedan estar o haber estado dentro de este Gobierno. Lo que usted me responde es, el tiempo lo dirá.

“Lo que usted acaba de decir es exactamente apegado a la verdad. Lo que usted acaba de decir genera estas coincidencias que no van a poder ser aclaradas hasta que estas personas no acudan ante las autoridades y se conozca la verdad de este caso. Esa coincidencia, para mí, tiene una obviedad que solamente cuando se pruebe, la podremos afirmar de una manera contundente, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo”, concluyó Gertz Manero.

Con información de En Punto

