Senado alista comparecencia del fiscal Gertz Manero; será de manera privada

El Senado de la República alista la comparecencia del fiscal Alejandro Gertz Manero ante los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política y senadores de la Comisión de Justicia, tras la filtración de audios por el caso de la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero.

Será este jueves o viernes, a puerta cerrada por tratarse de temas de seguridad nacional, informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

“Nosotros no tenemos que cuidar nada, no. Él creo que tiene suficiente capacidad para poder expresar lo que le cuestionen, pregunten, en este caso todos, sin excepción, decidieron que fuera por la secrecía y por la naturaleza de los temas que trataremos, fuera de manera privada, no creo que lo que haya declarado en los medios, sea suficiente para nosotros”, indicó Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena.