Senado citará a comparecer al fiscal Gertz Manero la próxima semana tras filtración de audios

La Junta de Coordinación Política del Senado acordó citar a comparecer la próxima semana al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tras la filtración de audios.

Te recomendamos: SCJN responde por caso de audios de Gertz Manero

Así lo confirmó el presidente de este órgano de gobierno y coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal.

La comparecencia de Gertz Manero se llevará a cabo una vez que se realice la audiencia, la siguiente semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resolverá de fondo el amparo solicitado por Alejandra Cuevas Morán para obtener su libertad de prisión, a quien el fiscal acusa de asesinar a su hermano Federico.

“Conversé con él, he conversado en las últimas horas y, lo siento dispuesto, amable, muy cuidadoso en sus expresiones y obviamente él tiene sus explicaciones que las hará a la comisión y a la Jucopo. Nosotros no nos vamos a convertir en tapadera de nadie, ni vamos a defender oficiosamente a nadie. Pero, tampoco nos vamos a convertir en atacantes, en torquemadas insaciables que no nos corresponde, vamos a actuar con moderación y con prudencia y vamos a buscar una salida institucional a esta crisis que se está viviendo en procuración y administración de justicia en México”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.