SCJN responde por caso de audios de Gertz Manero

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió a las acusaciones en las que se vio involucrado el fiscal Alejandro Gertz Manero. Reiteró que “su único compromiso es con la constitución y los derechos humanos”.

Te recomendamos: AMLO asegura que Gertz Manero busca justicia por asesinato de su hermano; pide esperar resolución de SCJN

El pasado 3 de marzo fueron subidos a YouTube cuatro audios de un par de conversaciones telefónicas del fiscal General de la República, Alejandro Gertz, con Juan Ramos López, el fiscal especializado de Control Competencial.

Dos cosas llaman la atención: la primera es que el mismísimo fiscal General de la República esté siendo grabado cuando sostiene conversaciones con uno de sus fiscales, lo espían; la segunda es el contenido de la conversación donde se escucha que al fiscal le dan acceso a un proyecto de sentencia de la Corte en la que él es parte, y que los ministros le prometen cosas. Es decir que no parece haber una cancha pareja para las dos partes de ese litigio, en el que el fiscal acusa a una mujer que fue compañera de vida de su hermano de haber incidido en su muerte.

Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, esta presa desde octubre de 2020 en Santa Martha Acatitla, acusada del homicidio por omisión en 2015, de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, por presuntamente dejar de cuidarle cuando se encontraba enfermo.

Alejandro Gertz Manero revela que tuvo acceso al proyecto de sentencia elaborado por el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, que propondría dejarla en libertad.

Alejandro Gertz: “Ya me mandaron el proyecto de Perez Dayán ¿qué le parece?”

Juan Ramos López, fiscal especializado de Control Competencial: “yo creo que se quedó un poco corto, ¿no?”.

Alejandro Gertz: “Ya la soltó, ¿no? La pone en libertad; pues se entiende que sí; no, no se entiende, está clarísimo. la pone en libertad. Le está poniendo al magistrado de la CDMX el pastel para que él la suelte; así es. No le puso ningún tipo de protección a la víctima. No le puso lo que dijo que iba a ponerle, porque según esto él iba a ponerle lo que sí hay delito y de que sí tiene que ver la participación y no la complicidad; luego lo dice y lo desdice y lo vuelve a decir y lo vuelve a desdecir”

Gertz refiere tener conocimiento que algunos ministros no dejarán que el proyecto pase:

“Porque yo el viernes se lo mandé al presidente de la Corte y a nuestro criterio, entonces ya no vuelvo a hablar. Yo le mando esto al presidente de la Corte y me dijo que si hay un solo ministro que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo, no sé qué me dijo, les dan tiempo eh?. Con que yo tenga 2 o 3 que le digan “no, no, no papacito, espérate tantito” lo paran eh?. No lo sesionan. Entonces sí se le puede poner la cosa de la chingada. Le valió madres eh?. Tenemos a tres o cuatro ministros que nomás no se la van a dejar pasar” “Sí, claro, porque además no lo quieren”.

En un comunicado emitido este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia reitera que “su único compromiso es con la constitución y los derechos humanos. Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”.

La familia de Alejandra Cuevas consideró que los audios del fiscal revelan una “violación al principio de equidad” al haber obtenido “ventajosamente un proyecto de sentencia de la Suprema Corte”.

También pidieron la intervención de las autoridades de la Ciudad de México para garantizar la seguridad de Alejandra Cuevas dentro del penal.

En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador dijo confiar en el fiscal, y sobre la publicación de los audios consideró que tienen la intención de tumbarlo del cargo.

“No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la corte sobre este caso. entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano; él presume que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia, la otra parte sostiene lo contrario, ahora sí va a utilizar su cargo para influir en el caso habría que esperar el resultado de los ministros, hay que esperar el juicio porque no depende de la fiscalía depende del Poder Judicial. Lo demás, pues es apostar, para hablar claro, a tumbar al fiscal, pues eso como que no nos conviene a los mexicanos, algo que están agradeciendo los empresarios, los inversionistas, que son muy pocos los que actúan con odio, es que hay gobernabilidad en el país, hay estabilidad política, no apostemos a la inestabilidad, el hecho de que se graben así las conversaciones, o sea, eso no lo hace cualquier ciudadano; esos son despachos de abogados, grupos de políticos corruptos, espías; no deja de tener también tintes políticos y quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como fiscal Alejandro Gertz Manero pues se lanzan en contra, entonces serenos”, dijo el presidente López Obrador.

Con información de En Punto.

LLH