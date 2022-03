AMLO asegura que Gertz Manero busca justicia por asesinato de su hermano; pide esperar resolución de SCJN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, busca justicia por asesinato de su hermano y pidió esperar resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador ratificó su “confianza” en Gertz Manero, tras la filtración de unos audios en los que éste habla de un juicio en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y que puede constituir un caso de tráfico de influencias.

López Obrador aseguró que el caso lo resolverá el Poder Judicial y dijo desconocer si Gertz Manero tuvo acceso al expediente.

“Está en manos del Poder Judicial, si él habla mal de los ministros (de la Suprema Corte) es su visión de las cosas. Yo también lo hago a veces. No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego no les tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud”, lamentó el presidente.