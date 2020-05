Artesano oaxaqueño intercambia productos por comida en la CDMX

En calles de la Ciudad de México, un artesano oaxaqueño intercambia sus productos por comida y capitalinos se solidarizan.

Te recomendamos: Mexicanos, con sospecha de coronavirus, peregrinan por hospitales de la CDMX

Rafael Vega se hizo viral en redes sociales y en distintos grupos de Whatsapp cuando apareció en una fotografía sosteniendo un letrero que dice: “Cambio artesanías por despensa”.

Y es que, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19 en México, el artesano de Oaxaca y su familia, se vieron obligados a salir a las calles en busca de algo para comer, a través del trueque.

Estábamos encerrados en casa como las autoridades han dicho, pero se nos acabó el recurso económico y nos tuvimos que ver en ésta necesidad de hacer esto, intercambiar, un trueque, intercambiar nuestra mercancía, nuestras artesanías por un poco de comida”, señaló el artesano.

Afuera de una tienda de autoservicio, Rafael colocó una mesa con los productos artesanales que elabora.

Estábamos así y en la mañana pasó un oficial, me tomó una foto, la envió no sé a dónde, se hizo viral, empezó a llegar la ayuda, más gente me tomaba más fotos y las enviaba a sus demás contactos, amigos, se hizo un poco más grande, la ayuda empezó a llegar, a llegar, a llegar y fue bastante. Ayer fueron como unas 50, 60 personas y ahorita han llegado como unas, unas 20 personas más o menos”, dijo.

El señor José Luis Méndez llegó con una despensa.

Yo no les pregunté nada ni quise saber del trueque. No soy ni rico ni millonario, pero pues me da mucho sentimiento que pues nos hagamos participes de regalarles, aunque sea una despensita pequeña, eso fue lo que yo hice”, afirmó.

Así como él, muchas personas llegaron a entregarles comida sin esperar nada a cambio.

La mayoría llegaba y me la regalaba la verdad, sí, fue mucha gente que llegaba y decía, no pues ten y le decíamos, escoge algo y no, no los querían aceptar”, destacó Rafael.

Isabel les compró varios productos.

Pues compré esta bolsita y compré unas palitas para la cocina y pues ya nos vamos contentos, vamos a entrar a comprar unas cosas y vamos a estrenar la bolsita”, dijo Isabel.

Fue así como en tan solo 24 horas, Rafael pudo juntar despensa para alimentar a su familia para los próximos 15 días.

Gracias al apoyo solidario de los capitalinos, podrán volver a quedarse en casa.

Vamos a estar encerrados como las autoridades han dicho, vamos a estar en casa y queremos seguir trabajando, queremos seguir, que nos apoyen haciéndonos algún pedido, tenemos varias cositas, bolsas, canastos, manteles, tortilleros, cestos de basura, tenemos muchas cosas, es el único favor que yo pido ahora, que me apoyen comprándome mis artesanías”, concluyó.

Rafael aseguró que solo estarán vendiendo en la calle un par de días más.

Con información de Cinthya Marin

KAH