Niños preguntan a López-Gatell sobre coronavirus COVID-19 en redes sociales

Niños de diferentes partes de la República Mexicana preguntan al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre coronavirus COVID-19.

Te recomendamos: Mexicanos, con sospecha de coronavirus, peregrinan por hospitales de la CDMX

Este 30 de abril, Día del Niño, en la conferencia de las 7 de la noche, López-Gatell, responderá a preguntas que le enviaron niños de todo el país, como:

https://twitter.com/orianaelissavet/status/1254581046588444672?s=20

Los niños también dibujaron como perciben la pandemia.

Son huevitos, uno dice soy libre y el otro dice, en realidad no, y los otros que están hundidos dicen ayuda ¡ah!, ¡ah!, socorro, auxilio ayuda. ¿Y tú tarea?, ¿has hecho tarea? no ya no he hecho tarea.