Mexicanos, con sospecha de coronavirus, peregrinan por hospitales de la CDMX

Muchos mexicanos, con sospecha de contagio por coronavirus, peregrinan con sus familias por varios hospitales de la Ciudad de México (CDMX).

Te recomendamos: Muere por coronavirus paramédico del CRUM de la CDMX

Lucía Carmona, que este miércoles presentaba síntomas de COVID-19, fue rechazada en un hospital privado de Nezahualcóyotl. Llegó a la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la zona de Villa Coapa, donde fue recibida hasta que familiares de otros pacientes presionaron para que le dieran acceso.

No me puedes cerrar la puerta. Tranquilo está la señora enferma. Mira viene mala, no creas que es mala onda… dame permiso de llegar al área de urgencias”

Don Armando, un hombre de 81 años en situación de calle, fue localizado la madrugada del miércoles con tos fuerte e insuficiencia respiratoria, dentro de un cajero en la zona de hospitales de Tlalpan.

Portaba un estudio médico con diagnóstico de “Neumonía atípica por probable COVID”

Tras más de dos horas, y que su caso se difundiera en redes sociales, una ambulancia del ERUM llegó para trasladarlo al Hospital General Ajusco Medio.

Jessica, otra usuaria de redes denunció que desde las 4 de la tarde buscó un lugar para su tío de 54 años diagnosticado con COVID que presentaba complicaciones respiratorias, y aunque llamó a Locatel y visitó cuatro hospitales durante la madrugada fue hasta este miércoles que al fin fue recibido.

La señora María de los Ángeles también buscó en varios hospitales este martes. Apoyada por su hija y de su esposo, fueron rechazados, primero, en el Hospital General de Tláhuac, después del Belisario Domínguez y de la Clínica 32 del IMSS. En ninguno tenían espacio.

Durante su peregrinar, María reposaba en la parte trasera de un vocho sin mayor protección más que un cubrebocas, presentaba dolor de cabeza, de pecho y le faltaba oxígeno. Finalmente fue recibida en el Hospital Enrique Cabrera.

Catalina Castillo vive en Chalco, Estado de México. Ella también tuvo que recorrer varios hospitales antes de que atendieran a su esposo en el Gea González.

Primero fui a Chalco a una unidad de allá y ya después fui aquí al Guillermo González Camarena y luego fui a varias clínicas particulares, todas las clínicas particulares están cerradas. Nos ponen un letrero ahí que dice que no reciben a nadie si lleva problemas de respiración. No me lo quisieron recibir en ninguna clínica particular y fue aquí donde me lo recibieron rápido”, narró Catalina Castillo, esposa de paciente Hospital Gea González, CDMX.