La titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dice que no fue abuso condonación de impuestos por más de 13 millones de pesos que le hizo el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda.

En entrevista, Ana Gabriela Guevara explicó:

No, no es abuso, yo estoy diciendo que la ley facultaba vía un decreto que se aprobaba en la Ley de Egresos del año 2012, es legal, no se hizo en el hampa, fue legalmente establecido, es un decreto aprobado en la Cámara de Diputados y que en aquel entonces el decreto fue: ya ponte al corriente”.