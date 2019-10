Va Morena por eliminar condonación de impuestos

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, informó que esta semana llegará a esa soberanía la minuta de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que envió el Ejecutivo federal para prohibir la condonación de impuestos.

En rueda de prensa, el legislador morenista explicó que la cámara de origen de la iniciativa para modificar el Artículo 28 constitucional fue la de Diputados y la revisora es el Senado de la República.

Adelantó que “nosotros en la mayoría del grupo parlamentario vamos a conceder el voto en favor de esa reforma y estoy intentando, junto con los otros grupos parlamentarios, que nos acompañen, porque a todos nos conviene”.

El también coordinador de Morena en la cámara alta reconoció en tal sentido que la condonación de impuestos que se hizo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que benefició a empresarios y políticos se hizo conforme a la ley, pues era facultad del Ejecutivo federal tomar ese tipo de decisiones.

Respecto a que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, de acuerdo con el listado dado a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), resultó favorecida, señaló: “le expreso siempre mi solidaridad y respeto.

En cuanto al tema de la revocación de mandato subrayó que se hace un esfuerzo extraordinario para lograr un consenso. (Twitter @RicardoMonrealA)

Monreal Ávila destacó que se trató de una cantidad extraordinaria y que respeta la motivación política, jurídica o social que tuvo el Ejecutivo federal en turno.

Más adelante, el presidente de la Jucopo en el Senado informó que esta semana se pretende iniciar el debate, discusión y, en su caso, aprobación o no aprobación, de la figura denominada revocación de mandato y consulta popular.

En cuanto al tema de la revocación de mandato subrayó que se hace un esfuerzo extraordinario para lograr el consenso sobre el cual, reconoció, no hay seguridad.

No hay seguridad, pero aun cuando no hay seguridad de construir la mayoría calificada, la idea es llevarlo al pleno para que no se congele y cada uno exprese su posición ante el Pleno. Repito: no hay seguridad de lograr la mayoría calificada. Si no se logra, entonces sí se rechazará, afirmó.