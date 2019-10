AMLO reitera que en su gobierno ya no hay condonación de impuestos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que su gobierno ya no condona impuestos, después de que el SAT difundió una lista de empresas, políticos, empresarios, artistas y deportistas que se beneficiaron de las condonaciones de impuestos durante el sexenio de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Ya no hay condonaciones, eso fue un mal sueño, como una pesadilla. Ahora no hay condonaciones”, dijo el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que en el Congreso ven con buenos ojos la reforma al Artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones de impuestos, que aclaró, son distintas de las devoluciones.

Están viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme el Articulo 28 para que queden prohibidas las condonaciones, eso nos va a ayudar muchísimo, incluso al estar en el Articulo 28 y quedar prohibidas las condonaciones, ya no hay interpretaciones…es cerrar cualquier posibilidad de simulación y de utilizar este instrumento para beneficio de personas”.

AMLO calificó de injusto que campesinos, obreros e integrantes de clase media paguen impuestos y por otro lado existieran “hijos predilectos” que no pagaban tributaciones, por lo que afirmó que eso que esos privilegios ya se terminaron en su gobierno.

Es muy injusto que campesinos, obreros, integrantes de clases medias, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, todos paguemos impuestos y existan hijos e hijas predilectos del régimen que no pagan o se les condonan los impuestos, entonces, eso ya se terminó y el que quedé en la constitución establecido es una garantía y ya le damos vuelta a la hoja”, sentenció Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal cotejó la condonación de impuestos con las facturas falsas o empresas fantasmas.

Es lo mismo que las facturas falsas o las empresas fantasma, se crearon en los últimos años empresas como hongos después de la lluvia. Empresas fantasmas en todas las investigaciones de lavado de dinero para evadir impuestos eran empresas que tenían como domicilio fiscal terrenos baldíos, casas de personas humildes que ni sabían”, dijo AMLO.

El mandatario mexicano indicó que ahora el SAT hace su investigación y la persona que supuestamente está incumpliendo tiene derecho de informar.

Luego el SAT tiene que enviar este expediente a la Procuraduría Fiscal para que investigue.

Si ambas instancias consideran que sí hay fraude, se presenta un expediente para la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio Público inicia una investigación y se presentan las pruebas; si hay defraudación, el caso va al juez, y si se prueba, hay cárcel sin derecho a fianza.

El presidente de México dijo que es un proceso y debe haber pruebas.

López Obrador aclaró que no ha dialogado sobre las condonaciones de impuestos a Yeidckol Polevnsky y señaló que eran condiciones legales en el régimen anterior, eran medidas autorizadas por Hacienda.

Dijo que todavía había condonaciones cuando empezó su Gobierno, hasta que dijo que se acababa.

Porque había ese marco legal, que lo permitía, y también esa concepción, esa voluntad política, que lo permitía o esa impunidad, entonces, ya no existe eso y así tenemos otros casos como Aduanas, pero ya no se tolera la corrupción”, declaró.

No vamos nosotros a permitir que nadie abuse y que legalmente, pues no se pueda permitir estas prácticas. No vamos nosotros también a (…) utilizar nada en contra de adversarios o de políticos”, sentenció López Obrador.

Fachada del edificio del SAT en la Ciudad de México. (Twitter)

SAT REVELÓ LISTA DE PRIVILEGIADOS QUE LES CONDONARON IMPUESTOS ENTRE 2007 Y 2015

Entre enero de 2007 y mayo de 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó impuestos a personas físicas y morales cuyos montos a precios históricos suman 172 mil 335 millones 775 mil 366 pesos.

Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón se condonaron 83 mil 077 millones 217 mil 954 pesos. Entre 2013 y 2015, durante la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto, se condonaron 89 mil 258 millones 557 mil 412 pesos.

Entre los contribuyentes que se beneficiaron de condonaciones se encuentran empresas, empresarios, políticos, artistas y deportistas.

De acuerdo con los datos, disponibles en la web de Fundar, en dicho periodo se indultaron a compañías como Grupo Posadas, Productos Roche, Fármacos Especializados, Coppel, el Hospital San José de Monterrey, Banca Mifel, Teka, además de empresas del Estado como Pemex Refinación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la Secretaría de Educación Pública y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

Además, el SAT condonó 499 millones 270 mil 555 pesos al polémico exbanquero Carlos Cabal Peniche; 16 millones 441 mil 439 pesos a Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena; y 12 millones 69 mil 519 pesos al abogado Juan Collado, preso por lavado; y Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN en 1994, con ocho millones 329 mil 996 pesos condonados.

Otras firmas cuyas deudas fiscales fueron condonadas son Tiendas Soriana, con 163 millones 756 mil pesos; Whirlpool México, con 145 millones 63 mil pesos; Warner Music México con 108 millones 897 mil pesos; Servicios Corporativos Ahmsa, con 37 millones 925 mil pesos y Bacardí, 29.9 millones.

En tanto, los finados cantantes Juan Gabriel y José José se beneficiaron por condonaciones de 121 millones y 10 millones 947 mil pesos, respectivamente.

También la cantante Paulina Rubio, Marco Antonio Solís, la actriz y conductora Ingrid Coronado, Edith González, Ernesto Laguardia, Gloria Trevi, el actor Sergio Basañez y Bárbara Mori, entre otros.

En el campo deportivo aparecen Ricardo La Volpe, Justino Compeán, exdirectivo de futbol y en el listado figuraron también equipos de futbol de primera división.

Así como Ana Gabriela Guevara, actual titular de la Conade, le perdonaron nueve millones 637 mil 598 pesos.

Por orden judicial, el SAT entregó a la Organización de la Sociedad Civil Fundar información de contribuyentes, personas físicas y empresas, cuyos créditos fueron condonados y cancelados—y que ya está disponible en la página de Fundar—.

Añadieron que la cifra excluye, por el momento, los datos de 201 personas y empresas amparadas.

Recalcó que los impuestos condonados no ingresaron a las arcas de la nación y no se pudo disponer de ellos.

Con información de Redes sociales AMLO y Agencias.

RAMG