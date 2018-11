AMLO vota en segunda Consulta Nacional Ciudadana

En la plaza central de Tlalpan, Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, votaron en favor de los 10 proyectos prioritarios del próximo Gobierno federal que se consultan a la ciudadanía este fin de semana.

Ante los medios confirmó que buscará realizar una tercera consulta ciudadana el 21 de marzo con tres preguntas, una sobre si se aprueba la creación de la Guardia Nacional, que él considera necesaria para las tareas de seguridad; una segunda pregunta sobre si se debería juzgar a los expresidentes, a partir de Carlos Salinas, por haber propiciado políticas neoliberales que afectaron al país, una medida a la que él se opone al considerar que se debe de poner punto final a ese tema para no quedarse en el pasado, y una tercera pregunta, sobre si debe tener o no un grupo empresarial asesor de la presidencia, el cual, apuntó, le ayudaría mucho.

Es necesario, dijo, acostumbrarse a que la ciudadanía participe en las decisiones relevantes del país.

Señaló que en caso de que la ciudadanía decidiera que se abran expedientes en contra de los expresidentes, se tendría que buscar el fundamento legal para hacerlo.

“Si el pueblo decide eso hay que buscar la forma… ‘Tendría que hacerse una ley; ¿no?’… No necesariamente, ver si existe el marco legal para eso, pero quedan libres los ciudadanos… ‘¿Un proceso jurídico no requiere una base legal?’… esa sería la defensa que se haría a favor de ello… ‘¿se reconoce que no hay un marco jurídico?’… no quiero yo adelantar eso, yo quiero dejar la decisión al pueblo, porque el pueblo de México es un pueblo mayor de edad”, indicó López Obrador.

Afirmó que se mantiene en diálogo abierto con los gobernadores, pero fijó su postura ante la queja de un grupo de mandatarios locales por la creación de coordinadores estatales con quienes tendrían que tratar temas de presupuesto y programas sociales, entre otros.

Dijo que hay que informarles que se acabó la época en que los gobernadores tenían tratos especiales.

Hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen anti democrático, autoritario, se acabó el régimen corrupto, hay que avisarles ‘Pero, ¿mantiene el diálogo con los gobernadores?… Sí, claro que sí, hay diálogo, hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie que quede claro, ya no van a haber partidas de moches, ya no es que vamos a negociar, me quedo callado, no crítico, pero me vas a dar un presupuesto especial, me vas a dar un trato especial esas tranzas que se hacían; eso yo creo que los trae nerviosos porque no ha habido estos acuerdos; ni los habrán”, dijo López Obrador.