AMLO visita central de ciclo combinado El Sauz, Querétaro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó este viernes la central de ciclo combinado El Sauz, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Pedro Escobedo, Querétaro.

López Obrador dijo que su visita a dicha central es el inicio de una gira que tiene como propósito supervisar lo que significa la generación de energía eléctrica. Señaló que además de visita El Sauz, estará el sábado en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y el domingo en Manzanillo, Colima.

Destacó que también visitó las seis refinerías de Pemex y campos petroleros, en tierra y aguas someras.

López Obrador insistió en que a su gobierno le interesa consolidar el sector energético, es decir la industria petrolera y la industria eléctrica. El mandatario aseguró que se impulsará a la industria eléctrica y que se está demostrando con hechos que se quiere fortalecer a esta empresa estratégica.

Destacó la labor de los trabajadores de la CFE, con quienes se comprometió a fortalecerla y les pidió su colaboración. Aseguró que se impulsará a la CFE con inversión y que no se reformará la Constitución para dar marcha atrás a la llamada Reforma Energética.

Vamos a que haya piso parejo porque no se le estaba dando atención adecuada a la Comisión Federal de Electricidad. No queremos la reforma a la Constitución porque generaría mucha polémica, confrontación y no hace falta. Es cosa de tener voluntad para que ya se detenga, como ha venido sucediendo en estos meses, la privatización de la industria eléctrica”.