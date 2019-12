CFE realiza estudios para construir dos nuevas centrales nucleares

El Coordinador de Generación Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, Héctor López Villarreal, informó que actualmente se realizan estudios para construir dos nuevas centrales nucleares en el país y para instalar dos reactores nucleares en Laguna Verde, la única central nuclear de generación eléctrica de México.

No se reveló dónde podrían instalarse las dos nuevas unidades, pero se señaló que sería en la costa del Pacífico.

Laguna Verde cuenta con una capacidad instalada de mil 640 Megawatts en dos unidades generadoras de 820 Megawatts eléctricos cada una.

De instalar dos nuevas unidades, se duplicaría su capacidad generadora de energía eléctrica.

La mayor generación de energía de Laguna Verde está destinada al centro del país.

En cuanto la instalación del Pacífico tenemos tres o cuatro lugares que estamos analizando que en este momento no me gustaría comentarlo para no crear alguna expectativa en algún lado, pero definitivamente hay tres o cuatro lugares que se analizaron desde hace 30, 40 años, en aquel tiempo, cuando estaba en Laguna Verde en construcción. En el Programa Nacional de Desarrollo, que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía, no aparece todavía ninguna nueva central, todavía no, pero definitivamente estamos analizando algunas posibilidades”, reiteró López Villarreal.