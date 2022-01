AMLO sí enviará representante a toma de protesta de Daniel Ortega, tras negativa de SRE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció hoy, 10 de enero de 2021, que Ramiro Ayala representará a México en toma de protesta de Daniel Ortega, en Nicaragua, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciara que no enviaría a nadie a la ceremonia.

Te recomendamos: AMLO planea gira por Centroamérica en 2022

López Obrador consideró que sería “imprudente” que su Gobierno no enviara ningún representante a la toma de posesión de Ortega que este lunes inicia su quinto periodo presidencial bajo acusaciones de fraude.

“Todavía no se decide. ¿Cuándo es la toma de posesión? ¿Hoy? No sabía. Vamos a ver si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, y no queremos ser imprudentes”, afirmó el mandatario durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.