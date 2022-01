AMLO planea gira por Centroamérica en 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), planea realizar una visita por distintos países de Centroamérica durante este año, aunque sin aclarar las fechas, según anunció hoy 10 de enero de 2022 en su conferencia mañanera.

“Estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica, la iría a visitar, todavía no tengo el tiempo definido pero sí tengo interés (…) he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, una a Nueva York y dos a Washington, entonces, me falta el sur”, dijo.