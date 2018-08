López Obrador se reúne con senadores de Juntos haremos historia

AMLO se reunió con senadores electos de la coalición Juntos haremos historia, integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), quienes se comprometieron ante Andrés Manuel López Obrador a aplicar medidas de austeridad durante su gestión.

Los legisladores electos también aseguraron que propondrán en esa Cámara acciones que podrían significar ahorros del 30% del presupuesto de 5 mil 200 millones de pesos para 2019, es decir, ahorros por más de mil 500 millones de pesos para el próximo año, con el fin de liberar recursos públicos para proyectos de desarrollo nacional.

Adicionalmente, dijo el senador electo Ricardo Monreal, podrían generar ahorros de cerca de 500 millones de pesos de septiembre a diciembre de este año.

De acuerdo con Monreal, esos ahorros se obtendrían al “eliminar la póliza del seguro de gastos médicos mayores a partir del 1 de septiembre, eliminar el seguro de separación individualizado y el fondo de ahorro para sus funcionarios y senadores a partir del 1 de septiembre; cancelar el concepto de complemento de aguinaldo, suspender estímulos por concepto de evaluación y desempeño, cancelar apoyos como el de la gasolina, automóvil, telefonía, alimentación […] reducir la asignación a grupos parlamentarios, reducir los techos para contratación de personal de Senadores y comisiones, reducir plazas de la estructura de honorarios, reducir el número de comisiones, reducir viajes internacionales a los estrictamente comprometidos, vamos a moderar y a reducir, pero también vamos a poner en práctica que este ejercicio esté acompañado de una profunda transición”.

La disposición de las bancadas electas de legisladores de Morena, PT y PES para aplicar medidas de austeridad de propia voluntad en el Senado fue agradecida en una breve intervención del presidente electo.

“Va a haber en realidad un auténtico estado de derecho, va a haber independencia, autonomía en los poderes, división y equilibrio de poderes; no va a ser el ejecutivo el poder de los poderes. Dicho esto, no tengo más que expresar, este va a ser el discurso, posiblemente más sobrio, más austero, más breve de los que he dicho en los últimos tiempos. Sólo agradecerles mucho, decirles ‘este apoyo si se ve’, que están actuando de manera consecuente para llevar a la práctica la recomendación del mejor presidente que ha habido en la historia de México, el presidente Benito Juárez García que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía, por eso estoy muy contento, y muchas gracias, de todo corazón”, señaló López Obrador.

Las fracciones electas del Senado por la coalición “Juntos haremos historia” se comprometieron también a respaldar desde el Congreso de la Unión con su agenda legislativa el proyecto alternativo de nación presupuesto por Andrés Manuel López Obrador, para construir mejores condiciones de igualdad social en el país.

Confirmó que será este jueves cuando dé a conocer el dictamen técnico de su equipo, relacionado con la construcción del aeropuerto internacional de México.

En otro tema de la agenda, la educación, este día Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con los rectores de Universidades públicas integrantes de la ANUIES.

(Con información de Carmen Jaimes)

