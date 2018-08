AMLO se reúne con futuros delegados estatales y regionales

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los coordinadores estatales del próximo gobierno federal para supervisar la aplicación de los programas de desarrollo.

Al salir del encuentro, aproximadamente a las 13:00 horas de este sábado, López Obrador señaló que la instrucción fue: “seguir trabajando como lo estamos haciendo”.

En breve entrevista, antes de abandonar el salón ubicado en la calle de San Luis Potosí, de la colonia Roma, refirió que estuvieron presentes todos los coordinadores.

López Obrador llegó minutos después de las 11:00 horas a este lugar al que también acudieron Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer Ibarra, quienes han sido propuestos como secretaria de Gobernación y titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, respectivamente, entre otros integrantes del próximo gabinete.

Luego de la reunión, el presidente electo se trasladó a sus oficinas en la calle de Chihuahua 216, también de la colonia Roma, donde seguirá atendiendo los temas de su agenda del día.

Este viernes, tras un desayuno con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador informó que la Corte ahorrará más de cinco mil millones de pesos en su presupuesto.

En conferencia de prensa en su casa de transición, reveló que los ministros le informaron que aplicarán un plan de austeridad interna para el próximo año.

En ese encuentro, apuntó, también hablaron de la posibilidad, sin comprometerse a ello, de una reducción salarial entre los funcionarios de alto nivel de la Corte.

“Vamos a ser respetuosos de la independencia y la autonomía de poderes. Sin embargo, ellos están conscientes, como estoy seguro que están conscientes los legisladores electos, que no se pueden mantener los sueldos actuales, y que tiene que haber una política de austeridad, que no es imponer nada […] ellos están calculando que van a proponer un ahorro, en el marco de este plan de austeridad de la República de más de cinco mil millones de pesos […] Lo que sí quiero decirles es que no hubo ninguna confrontación, se hablaron estos temas con mucha responsabilidad y con mucho respeto”, indicó López Obrador.

Con información de Notimex y Carmen Jaimes

JLR