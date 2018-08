Ebrard habla de Elba Esher, AMLO, Trump y el TLCAN en Despierta

Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, habla en entrevista en la mesa de Despierta con Loret sobre Elba Esther Gordillo, AMLO, Trump, Belinda, Nicaragua, Venezuela y el TLCAN. El exjefe de Gobierno de la CDMX explicó que a partir del 2012 trabajó en Naciones Unidas y en California, con las comunidades hispanas. Dijo que París no fue un autoexilio, sino un periodo para aprovechar el tiempo “porque ni siquiera pude ser candidato a diputado suplente” en México. Sobre la maestra Gordillo, admitió que siempre han tenido buena relación, pero no la ha contactado ni la ha visto después de que fue liberada.

Negó que llevara una vida de lujos y aclaró que, durante su estancia en la capital francesa, no vivió en un hotel sino en un departamento que le rentó un amigo, de sus ingresos en la ONU y pláticas, por las cuales recibía hasta 3 mil dólares. En California, dijo tuvo ingresos como consultor.

Admitió que se sintió perseguido en México. “Sí, hubo mucho infundio, mucha calumnia, mucha hostilidad de ambos gobiernos, DF y nacional, pero (…) no tenían fundamento”, porque si lo hubieran tenido, no estaría en México. Cuestionado sobre quién pudo ser promotor, señaló a Miguel Ángel Mancera.

-¿Por qué?

Habría que preguntarle a él, a lo mejor porque quería ser candidato en 18, acabó de senador . Hay gente que cree que destruyendo a los demás te va a ir bien (…) yo creo que es una mala idea, en general es muy costoso porque destruyes iniciativas que valen la pena”.

-¿Del lado del Peña hubo hostilidad?

No me consta”.

Agregó que sería difícil probarlo, pero sabe que la gente cercana a Peña Nieto estaba convencida de él que filtró el tema de la casa blanca, un inmueble con valor de 7 millones de dólares, construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro.

Había una hostilidad muy grande, al paso del tiempo queda claro que eso es una investigación periodística, que no tuve yo nada que ver”, dijo Ebrard.

Cuestionado si trabajó por la elección de Hillary Clinton en Estados Unidos, dijo que apoyó el trabajo de organizaciones hispanas vinculadas al movimiento demócrata. Negó que este antecedente afecte a la Cancillería, porque Morena es un partido de izquierda y se sabe que “no vas a encontrar a nadie que sea simpatético al Partido Republicano de Estados Unidos”.

Sobre el incidente con Belinda, quien adelantó que Ebrard y no Héctor Vasconcelos sería canciller en el gobierno de AMLO, Marcelo Ebrard respondió:

No sé, simplemente fue una interpretación que ella tuvo en ese momento, supongo (…) Pero no teníamos ni idea, ni siquiera yo”.

Sobre Trump, Ebrard dijo que “es un interlocutor que hay que tener muy presente” y expuso que el presidente de Estados Unidos reconoce la autoridad política de AMLO.

Reiteró que AMLO y Trump no se han reunido, pero sí han tenido conversaciones por teléfono.

Son diálogos muy directos, aunque han sido conversaciones preliminares”.

Cuestionado sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo que sí van avanzando, que hay puntos que vale la pena defender y que respaldan la posición que México ha tenido, porque está funcionando bien.

Respecto a un posible acuerdo TLCAN este mismo mes, dijo:

Vamos a ver, lo podemos lograr, por lo que se me dice, está avanzando bien”, pero se pronunció por un “optimismo cauteloso, yo no me atrevería a decir este mes lo vamos a tener, pero sí estamos avanzando en una posición compacta, desde el punto de vista de los intereses de México”.

Dijo que los miembros de la delegación mexicana “han hecho un trabajo de control de daños razonable”. Sobre Luis Videgaray, dijo que tienen buena relación, han entendido ambas partes que “es una transición, tenemos que trabajar juntos porque está México de por medio”.

Respecto a la migración, dijo que AMLO tiene un enfoque de desarrollo, porque México ya no sólo es país de tránsito, sino de destino. “Decir ustedes son ilegales, no está funcionando”.

Sobre Venezuela y Nicaragua, Marcelo Ebrard dijo que México debe preservar su capacidad de mediación para privilegiar una solución pacífica.

-¿Nicolás Maduro es un dictador?

Yo no me atrevería a catalogar a un mandatario extranjero, porque eso es ya como un adjetivo, como tampoco me gustaría que lo hicieran respecto a México”.

-¿Daniel Ortega?

Lo que no voy a hacer es estar catalogando a los gobiernos de acuerdo a mis preferencias”.

Consideró que México quiere participar en el ámbito internacional, debe ser útil, mantener su prestigio y su capacidad de interlocución para facilitar una solución pacífica en cualquier lado.

Sobre Elba Esther Gordillo, dijo que no hubo una alianza, sino que los agrupamientos magisteriales apoyaron a AMLO. Precisó que no sabe si hubo un acuerdo político con la maestra. Aclaró que el gobierno no puede decidir si Elba Esther pueda regresar al sindicato, porque eso lo deciden los agremiados y habrá grandes cambios en la ley.

Dijo que el resultado del caso Elba Esther Gordillo habla mal de las autoridades que no pueden sostener los cargos y fue un abuso de poder, desde el punto de vista del juez.

Añadió que su prioridad es configurar la presencia internacional de México y el rediseño de la Cancillería, porque el presupuesto está muy disperso y hay muchos entes que intervienen. “Tenemos que cohesionar y ahí nos podemos ahorrar dinero”.

