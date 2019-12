AMLO asevera que no se reelegirá; no hay que aferrarse al poder, acota

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que no se aferrará al poder, pues respeta el principio de la no reelección, y acelerará el proceso de transformación del país para que quede “apuntalada” al concluir su mandato en 2024.

Te recomendamos: AMLO firma compromiso de no reelección ante notario

Al enumerar los apoyos sociales que su gobierno ha entregado para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, varias voces del público clamaron al mandatario a que busque la reelección.

Sin embargo, López Obrador, reiteró varia veces su negativa, al reafirmar que sus principios son maderistas, y se comprometió a no reelegirse.

No, no va a haber reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo hice el compromiso de nada más estar hasta 2024″, contestó el Presidente.