AMLO firma compromiso de no reelección ante notario

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó ante un notario público el documento que lo compromete a la no reelección presidencial y la no corrupción.

Le agregaría otro compromiso para que se serenen, se tranquilicen los conservadores. No reelección y no corrupción, en eso también no hay cambio”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.