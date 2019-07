AMLO muestra documento firmado con compromiso de no reelección

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostró su firma en el documento que lo compromete a la no reelección presidencial.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que el grupo de ‘conservadores’ lo acusan de no querer certificarla.

El presidente anunció que mañana, ante notario público, firmará “que no es partidario de la reelección”.

Mañana vamos a pedirle a un notario público, que venga aquí para que yo firme que no soy partidario de la reelección, no creo en eso. Para que no quede ninguna duda”, dijo AMLO.