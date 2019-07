AMLO celebra acuerdo con Policía Federal; continúa selección de Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este martes el acuerdo en el conflicto de la Policía Federal, luego de las manifestaciones de elementos de esta corporación en contra de su integración a la Guardia Nacional.

Te recomendamos: Es mentira acuerdo del Gobierno con Policía Federal, dice abogado

Resultaron bien las cosas, agradezco mucho a la gente por su apoyo por su respaldo, por actuar de manera consciente, va a continuar la selección para que los que lo deseen pasen a formar parte de la Guardia siempre y cuando reúnan los requisitos y los que no puedan participar en la Guardia Nacional van a tener otras ocupaciones”.

López Obrador agradeció a los ciudadanos porque contribuyeron a evitar que el conflicto creciera, pues dijo que no fue bien visto por la sociedad las acciones que llevaron a cabo los elementos de la Policía Federal.

En encuestas se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal. No se vio bien la agresión a mandos y la agresión a una mujer, más lo de las tomas de carreteras, de calles, eso no fue bien visto”.

Al respecto, el mandatario dejó en claro que el Gobierno federal no tiene un sistema de encuestas ni está llevando a cabo levantamientos, que dicha inconformidad de la ciudadanía respecto a los bloqueos de policías federales, se dio a conocer en una encuesta de medios.

Esta mañana me informó el secretario de Seguridad Pública y sí le creo porque tengo también el pulso de lo que sucede, la opinión de la gente, cuando tomaron la carretera de Pachuca, la misma gente estaba muy molesta reclamándoles. No les gustó, entonces lo que me informaron hoy que el 66% de la población rechazó el movimiento. No pedí detalles sobre la encuesta o quién la hizo, pero sí considero que así se manifestó la gente”.

Policías federales bloquean Periférico Sur, rechazan unirse a Guardia Nacional (FOROtv)

Pero señaló que no puede descalificar a todos los elementos de la Policía Federal, pues también tiene derechos de manifestación, de expresión, somos libres, también en algunos casos.

Actuaron por no contar con la información suficiente y fueron desinformados de que se les iba a correr, de que se les iban a quitar sus prestaciones, en fin, de que desaparecía su fuente de trabajo y su nueva preocupación legítima, pero también hubo mano negra”.

AMLO confirma que no habrá despidos por enfermedad, “soy hipertenso”, dice

El mandatario reiteró que no habrá despidos.

Habrá labores de vigilancia en oficinas públicas y otras tareas, pero no se despide a nadie”.

El mandatario explicó que para entrar a la Guardia Nacional se está cuidando a través de los exámenes, elegir a los mejores, de entre el Ejército, Marina y nuevos aspirantes.

No solo que sean personas integras, sino que estén en buenas condiciones físicas para el realizar el trabajo que le ha sido encomendado”.

López Obrador insistió en que hay quienes no están en condiciones de ingresar a la Guardia porque tienen alguna enfermedad, son hipertensos o diabéticos y que eso no significa que se les va a despedir.

Yo estoy enfermo, soy hipertenso. Pero estoy en esta actividad y me cuido, pero para la Guardia a lo mejor no funcionaria, la edad, pero es otro tipo de actividad, no es lo mismo, pero no se les está haciendo a un lado”.

AMLO señaló que el 60% de los elementos de la Policía Federal están ingresando a la Guardia Nacional, pero son los menos a diferencia de otras corporaciones.

Los miembros activos de la Policía federal son 20 mil en total si se quitan los administrativos, ahí hay muchas posibilidades de trabajo y con los mismos sueldos, la seguridad social y hay quienes sí son aptos para la Guardia Nacional, que están pasando el examen y estaban en espera. (…) De acuerdo al informe en general, de la Policía Federal están entrando el 60% de los elementos que pasan el examen para la Guardia, pero que son los menos a comparación de otras corporaciones, son más los marinos los que ingresan”.

La poca aceptación de los policías federales se debe a que dijo, se les descuidó.

En el Ejército, los mandos tienen que mantener peso, tienen que hacer ejercicios, si no, no hay ascenso y no es un asunto discriminatorio, tienen programas muy importantes donde se está enseñando a comer bien con buena nutrición. No significa comida cara, sino comer bien equilibrar carbohidratos, proteínas, vitaminas, todo lo que es una buena dieta hacer a un lado ciertas cosas, todo lo que tiene que ver con la chatarra. Todo mudo debemos procurar hacerlo”.

Respecto al grupo de federales que continúan inconformes y que se prevé que este martes se lleven a cabo movilizaciones por parte de ellos, reiteró que los respeta.

Acuerdo entre el gobierno federal y Policía Federal. (SSPCMéxico)

Policía Federal de Caminos no desaparece, aclara AMLO

El presidente aclaró que la Policía Federal de Caminos continuará en funcionamiento, pese a la desaparición de la Policía Federal por la creación de la Guardia Nacional.

La Policía Federal de Caminos continúa, esa no es función de la Guardia Nacional. Van a reformarse, pero ese servicio continúa y lo seguirán dando quienes trabajan en esa corporación”. Lo que tenemos que procurar es que mejore el servicio, se proteja a los ciudadanos y no haya extorsión, corrupción, pero eso no solo en la Policía Federal de Caminos, en el gobierno en su conjunto. Que se acabe la corrupción. Es limpiar por completo de corrupción el gobierno, esto es limpiar en migración, aduanas, policías, en todo. Que no haya extorsiones, mordidas, coyotes”, añadió.

Luego de seis días de la protesta de policías federales en el centro de mando de Iztapalapa, la tarde del lunes se reanudaron las negociaciones, pero un grupo de policías volvió a desconocer a los representantes que participan en el diálogo con autoridades federales.

Por la noche la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se lograron acuerdos en la mesa de diálogo, tras varios días de reuniones con un grupo de representantes de los policías federales inconformes en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa.

Con información de redes sociales AMLO

KAH