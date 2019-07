Es mentira acuerdo del Gobierno con Policía Federal, dice abogado

Enrique Carpizo, abogado de un grupo de 600 policías federales inconformes con su integración a la Guardia Nacional, dijo este martes en entrevista para ‘Estrictamente Personal’ que es mentira que el Gobierno federal haya alcanzado un acuerdo; dijo que los verdaderos representantes de los policías fueron suplantados y los acuerdos no son genuinos.

Es mentira, hasta donde yo sé, es mentira. No me han notificado absolutamente nada los dirigentes del contingente. Y bueno, mientras a mí no me notifiquen nada como su asesor, pues evidentemente este tipo de acuerdos pues no pueden ser avalados por este contingente, por este colectivo”.