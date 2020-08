AMLO pide esperar al 15 de septiembre sobre consulta a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no sabe qué pasará con la consulta para llevar a juicio a los expresidentes de México, por lo que pidió esperar al 15 de septiembre.

“Vamos a esperar a ver qué sucede de aquí al 15 de septiembre, es un proceso que debe darse en paralelo, yo no lo descarto, yo no quiero pasar a ser verdugo, que me echen la culpa, de que todo lo decidía el presidente”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Nuevo León.

“Yo estoy a favor de la consulta, yo soy partidario de mandar obedeciendo, porque eso es la democracia, yo voy a votar en su momento en contra de que proceso a los expresidentes, tengo mis razones”