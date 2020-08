PAN exige a AMLO aplicar la Ley, no consultas contra expresidentes

Marko Cortés, dirigente nacional de PAN, exigió este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador aplicar la Ley, y no consultas contra expresidentes.

“Acción Nacional le pide al presidente de la República que cumpla la ley, que no haga una consulta para ver si enjuicia o no a los expresidentes, que si tiene elementos presente la denuncia, que no haga política, que haga justicia, que dé resultados, la ley no se consulta, la ley se aplica tanto a los expresidentes de la República, como al hermano del actual presidente López Obrador y todos sus protegidos”, dijo Marko Cortés.