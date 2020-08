AMLO: Consulta para juzgar a expresidentes, ejercicio de democracia directa

El presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador (AMLO), aseguró que la consulta para saber si se juzga a los expresidentes “es un ejercicio de democracia directa” y no hay contradicción con las acciones de la Fiscalía General de la República en las investigaciones contra la corrupción.

Yo creo que no hay ninguna contradicción porque la Constitución establece en el Artículo 35, el derecho de los ciudadanos a que puedan solicitar la realización de consultas sobre asuntos de interés público. Ese es un asunto relevante sin duda, entonces, si se cumple con los requisitos se puede llevar a cabo esa consulta que va a decidir sobre si se procede o no contra los expresidentes”, aclaró AMLO.

Te recomendamos: AMLO insiste en consultar al pueblo para juzgar a expresidentes

En conferencia de prensa matutina, Lopéz Obrador señaló que es un método democrático que tendrían que llevarse a cabo de conformidad con el marco legal y los implicados.

Lo decidimos todos no es el presidente, incluso no es el fiscal, no es un juez este es un asunto de Estado, es un asunto de nación, entonces se hace la consulta y en el caso de que se decida que se inicien procesos tendrían que llevarse a cabo de conformidad con el marco legal y los implicados”, comentó el mandatario mexicano.