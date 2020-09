AMLO pide a FRENAAA esperar a revocación de mandato para que voten

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió en su conferencia de prensa matutina de este lunes al Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) esperar a la revocación de mandato para que voten.

Te recomendamos: Con 560 tiendas de campaña, Frente Nacional Anti AMLO exige paso al Zócalo

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el movimiento FRENAAA tiene garantizado su derecho a manifestarse.

“Tienen garantizado su derecho a manifestarse, yo creo que ahí pueden manifestarse donde están y van a ser respetados, si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, es cosa de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento que me quieran revocar, entiendo que es un movimiento civil, no será un Golpe de Estado”.