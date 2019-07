AMLO: Nunca he dado la orden de fabricar un expediente judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que nunca ha dado la orden de fabricar un expediente judicial en contra de alguna persona, tras ser cuestionado por un reportero de si existe una persecución política contra la administración del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Lo único que les puedo comentar es que no hay impunidad para nadie sea quien sea, tampoco hay consiga de perseguir a ninguna persona, nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca y no lo haré, no somos iguales”, dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina.