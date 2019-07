AMLO enviará carta a presidente de SCJN sobre amparos y combate a corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes enviará una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al presidente del Consejo de la Judicatura sobre el tema de los amparos y la necesidad de combatir la corrupción.

Hablo de la necesidad de combatir a la corrupción y la impunidad. Y me atrevo a hacerlo, se lo expreso, porque considero que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre íntegro, una persona honesta. Y me atrevo a hacerlo manifestando mi respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial, y lo hago por mi responsabilidad como presidente de la República”.

El mandatario detalló que también abordará el tema en particular de un amparo a un presunto torturador.

López Obrador enfatizó que no va a presentar ninguna iniciativa de reforma constitucional en el tema del funcionamiento del Poder Judicial pese a que podría hacerlo porque tiene facultades para presentar iniciativas de reforma.

No lo voy a hacer porque pienso que los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen dirigentes o autoridades íntegras, honestas que no toleren la corrupción y la impunidad, se puede con los ministros y miembros del Consejo de la Judicatura llevar a cabo la renovación de ese poder haciendo uso de su autonomía y creo que es un buen momento del poder judicial, insistió le tengo confianza al presidente, de la Suprema Corte”.

Al ser cuestionado sobre la jueza Luz María Ortega Tlapa, quien concedió al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya para que no comparezca a declarar al igual que 15 personas en caso de testigos por el caso Agronitrogenos, entre los que destacan el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el exdirector de la CFE, Enrique Ochoa Reza, y quien, goza al igual de quienes forman parte de la Suprema Corte y la Judicatura de más de 15 mil 500 millones de pesos en dos fideicomisos en plena austeridad republicana, el mandatario se limitó a decir que se tienen que revisar.

Los fideicomisos se tienen que revisar, no va a durar mucho, porque nada absolutamente que tenga que ver con malos manejos de recursos públicos va a hacer tolerado. Es cosa de tener la denuncia y que nosotros también tengamos todos los elementos. La instrucción es que cuando se presume y hay pruebas de que existe corrupción, denuncia inmediata, no se tapa nada a nadie, no hay impunidad”, concluyó.