AMLO anuncia un nuevo libro que se publicaría en diciembre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que está terminando el borrador de su próximo libro.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente dijo que habló con la editorial Planeta, que se mostró interesada.

Vamos a escribir, o ya empecé a hacerlo, pero voy a terminar este libro, que va a estar para diciembre”.

En la misma conferencia de prensa, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señaló que en su libro “La caída del sistema” se aborda el tema de las elecciones presidenciales de 1988 y de los señalamientos en su contra acerca de ser el autor de un fraude electoral.

Porque yo demandé a una persona vinculada a Calderón por señalamientos que me hacía de que yo había hecho el gran fraude en esa elección”, dijo el titular de CFE.

Añadió que tras la demanda hubo un proceso judicial muy largo, que duró seis años, que es muy interesante y está descrito en el libro.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responde a reporteros. (Presidencia de la República)

El 6 de agosto, López Obrador dijo que su próximo libro ya no se llamará ‘Economía Moral’, ya que coincide con el título de una obra literaria estadounidense.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal argumentó que su nuevo escrito llevará otro título, “estoy pensando ahora en el nuevo nombre, me está gustando el ponerle ‘La moralización de la economía’”.

Andrés Manuel López Obrador comentó que el libro la ‘Economía Moral’ es de un economista estadounidense y detalló que por ello no puede llamar así a su nuevo escrito.

“Supe ayer de un libro que se llama así, ‘Economía moral’, de un economista estadounidense. Me hicieron una reseña, lo voy a buscar, pero ya no puedo ponerle así al libro. Esto me pasó hace como 20, 25 años, cuando escribí un libro que le puse ‘Entre la historia y la esperanza’”, destacó.

AMLO aportó 500 mil pesos a fideicomiso por venta de libro

El 20 de julio de 2018, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) informó que hasta el martes anterior, 17 de julio, el fideicomiso “Por los Demás” había recaudado 85 millones 359 mil 766 pesos, de los cuales, poco más de 65 millones se entregaron en 27 mil 288 apoyos, en siete entidades del país.

Desde Villahermosa, Tabasco, antes de partir de regreso a la Ciudad de México, el entonces virtual presidente electo volvió a hablar del tema y dijo que él mismo aportó medio millón de pesos a este fideicomiso.

Reiteró que la multa impuesta por el INE, por presuntas irregularidades en la creación del fideicomiso para los damnificados por los sismos de septiembre es “una vil venganza… de los consejeros del INE”.

López Obrador reveló que aportó “como 500 mil pesos a ese fideicomiso de lo que recibí por mi nuevo libro, lo que me entregó o parte de lo que me entregó la editorial Planeta lo aporté a este fideicomiso y así diputados, senadores. Todos aportaron, pero no era dinero que saliera del INE”.

Con información de Presidencia de la República y Noticieros Televisa

AAE