AMLO aportó 500 mil pesos a fideicomiso por venta de su libro

La noche de este jueves, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) informó que hasta el martes pasado, 17 de julio, el fideicomiso “Por los Demás” había recaudado 85 millones 359 mil 766 pesos.

De los cuales, poco más de 65 millones se entregaron en 27 mil 288 apoyos, en siete entidades del país.

Desde Villahermosa, Tabasco, antes de partir de regreso a la Ciudad de México, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hablar del tema y dijo que él mismo aportó medio millón de pesos a este fideicomiso.

Reiteró que la multa impuesta por el INE, por presuntas irregularidades en la creación del fideicomiso para los damnificados por los sismos de septiembre es “una vil venganza… de los consejeros del INE”.

Sostuvo que la multa por 197 millones de pesos “no tienen ningún fundamento legal”.

Los recursos de ese fideicomiso no tienen que ver con recursos aportados por el INE a Morena; son aportaciones que hicieron los ciudadanos, que hicimos todos”, refirió.

López Obrador reveló que aportó “como 500 mil pesos a ese fideicomiso de lo que recibí por mi nuevo libro, lo que me entregó o parte de lo que me entregó la editorial Planeta lo aporté a este fideicomiso y así diputados, senadores. Todos aportaron, pero no era dinero que saliera del INE”.

Con información de En Punto.

RMT