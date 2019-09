Bartlett: ‘Nunca he dicho que no hubo fraude en 1988’

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló este miércoles que él nunca ha dicho que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 1988.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bartlett explicó que demandó a una persona vinculada al expresidente Felipe Calderón por haberle señalado como el responsable de la “caída del sistema” durante las elecciones de 1988.

Señaló que Diego Fernández de Cevallos es el autor de la frase (caída del sistema) y de toda esta “leyenda”.

Recomendó a los reporteros leer el libro “La caída del sistema, un caso jurídico”.

Porque yo demandé a una persona vinculada a Calderón por señalamientos que me hacía de que yo había hecho el gran fraude en esa elección”, dijo el titular de CFE.

Añadió que tras la demanda hubo un proceso judicial muy largo, que duró seis años, que es muy interesante y está descrito en el libro.

Al ser cuestionado por un reportero sobre las afirmaciones hechas antes por López Obrador acerca de que durante esas elecciones de 1988 se impuso a Carlos Salinas de Gortari, Bartlett señaló que no ha dicho que no hubo fraude en ese proceso electoral.

Yo no dije eso, yo no dije que no hubo fraude, yo lo que dije es que mi participación está ahí dicha”.