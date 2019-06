AMLO no comparte punto de vista de José Narro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que respeta mucho al doctor José Narro, quien renunció el miércoles a su militancia en el PRI señalando la posible intervención el gobierno federal en la elección interna de dicho partido.

Te recomendamos: PRI reconoce derrota en Puebla y Baja California

Respeto mucho al doctor Narro, no comparto su punto de vista, entiendo que su situación no es de lo mejor y no voy a hacer ningún cuestionamiento”, dijo el presidente en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.