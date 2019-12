El que no trabaje, no se aplique, es conservador: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a técnicos y beneficiarios del programa Sembrando Vida, en Coatzacoalcos, en Veracruz, a acelerar los trabajos para la aplicación del proyecto; advirtió que quienes mientan o no trabajen en el avance del programa, tienen una actitud conservadora y no apuestan por el cambio de régimen.

Señaló que ahora es importante que el programa sea exitoso ya que el ala conservadora del país ha hecho una apuesta por el fracaso de los apoyos del bienestar.

Quieren que se mantengan las cosas como han sido siempre y nosotros queremos los cambios. Entonces no darles oportunidad. El conservador es corrupto e irresponsable y no es patriota y está comprobado históricamente. El que no trabaje, no se aplique, es conservador”, subrayó.