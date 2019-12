AMLO pide a beneficiarios de ‘Sembrando Vida’ ponerse a trabajar la tierra

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los beneficiarios del programa social “Sembrando vida” a ponerse a trabajar la tierra.

Que nos ayuden todos para que el que esté recibiendo el apoyo trabaje, cultive la tierra, siembre porque no es que me canso ganso y ustedes se van a hacer patos. Nada de que yo nada más mi tarjeta, ya me dan mi dinero y a la hamaca, compañera, compañero, escucha: en la hamaca no se lucha”, dijo el presidente de México.

En Amatán, Chiapas, supervisó los avances de la siembra de árboles maderables y frutales.

Informó que gracias a “Sembrando vida” 200 mil campesinos han sembrado 500 mil hectáreas.

Dijo que el próximo año se habrán sembrado un millón de hectáreas en beneficio de 400 mil sembradores que recibirán 4 mil quinientos pesos mensuales y ahorrarán 500 pesos que les servirán para que sigan percibiendo un salario hasta 2025.

Recordó que por eso considera que éste programa no es de empleo temporal.

Anunció que ingenieros militares se comprometieron a construir 3 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, de las 13 mil que hacen falta para que los beneficiarios de los programas sociales cobren sus apoyos en sus comunidades.

En el camino, el presidente se detuvo para ver uno de los terrenos en donde se aplica el programa ‘Sembrando vida’.

Por la noche en Teapa, Tabasco, celebró que, contra todos los pronósticos, se haya aprobado la modernización del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Dijo que se equivocaron quienes pensaron que por ser del trópico se iba a pelear con el presidente Donald Trump.

Presumió que, a un año de su gobierno, a nivel nacional el nombre de Tabasco está muy en alto.

Y vamos siempre a estar a la altura de las circunstancias, no vamos a traicionar la confianza de pueblo, no me va a marear el poder, tengo convicciones, tengo principios, el poder aturde cuando no hay ideales, hay quienes se suben a un ladrillo y se marean”, señaló López Obrador.

Al iniciar su mensaje, el presidente recordó que su primera esposa, Rocio Beltrán Medina, quien falleció en 2003, nació aquí en Teapa.

En los momentos más difíciles estuvo conmigo, pero solo quiero destacar ahora que me ayudó en la formación de nuestros hijos porque yo andaba en lucha y quien se hizo cargo de formarlos fue ella y me los dejó bien formados, por eso ahora no batallo porque no es fácil para ellos su situación, están acechados, vigilados, tienen que actuar con rectitud, pero no les cuesta trabajo porque la mamá los formó de esa manera y eso me ayuda mucho”, concluyó.

