‘No lo veo mal’, dice AMLO sobre iniciativa para reducir las diputaciones plurinominales

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló en su conferencia de prensa matutina de este miércoles sobre la propuesta para eliminar a legisladores plurinominales y dijo que el asunto recae en el número y que se puede resolver sin dejar de lado la representatividad de las minorías.

Te recomendamos: Han sido liberados 53 de los 142 detenidos por caso Ayotzinapa: Alejandro Encinas

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que se deben revisar los excesos que existen en el país se debe de revisar el papel de los órganos electorales que “cuesta mucho mantenerlos”.

El Instituto Electoral es uno de los más costos del mundo, lo mismo en el caso de los poderes se tiene que aplicar una política de austeridad republicana de Estado y reducir los gastos manteniendo principios y llevando a la practica la democracia, porque antes que no había democracia se usaba mucho la simulación los aparatos, pero era para cooptar para tener ‘maiceados’ a todos, ahora, ya no hay ese propósito de cooptación”.

El presidente de México destacó que no ve mal en que se lleven a cabo estas reformas y destacó que se podría reducir el número de legisladores.

Vamos a esperar a ver cómo evoluciona lo que se presentó de iniciativa hay la posibilidad de disminuir el presupuesto para los organismos electorales y los partidos ahora que se aprobará el presupuesto, eso es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”, dijo el mandatario federal.

El presidente de México agregó que el Gobierno de México está dispuesto a que se reduzca el gasto en los procesos electorales.

AMLO celebra decisión de Porfirio Muñoz Ledo de renunciar a presidencia en San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de Porfirio Muñoz Ledo de renunciar a presidencia en San Lázaro y dijo que su gobierno no tiene que intervenir.

Durante su conferencia prensa, el mandatario federal agregó: “Nosotros no tenemos que intervenir, sin embargo, creo que la trasformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad”.

Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe terminar con la simulación, “esa máxima que viene desde la época de Porfirio Díaz”.

El presidente de México celebró, aunque corresponde a otro poder, el que se resolvió respetar la ley en el caso del poder legislativo, “es decir que no se modificó la ley orgánica en el poder legislativo porque eso no debe de permitirse, aunque no tengamos facultad si podemos dar nuestro punto de vista”

Con información de redes sociales de AMLO

LSH