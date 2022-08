AMLO: Conferencia mañanera de hoy 3 de agosto de 2022

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, 3 de agosto de 2022, del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se realiza desde Palacio Nacional.

Proyectan un video del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre la recuperación de los sitios mayas, por donde pasará el Tren Maya.

Diego Prieto, director del INAH, habló de la zona arqueológica de Ichkabal, un lugar que no está abierta al público.

Informa que es una zona que se seguirá investigando, la cual está cerca de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, para que en un mediano plazo pueda ser abierta al público.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autorizó abrir los archivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de otras instituciones de gobierno sobre la Guerra Sucia, un periodo entre los años 60 y 80 caracterizado por la represión militar y las desapariciones forzadas contra disidentes políticos.

“Hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones de gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina”, mencionó.

Sobre la periodista Reyna Haydee Ramírez, AMLO aseguró que nadie la ha perseguido, y reiteró que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión.

“Desde ese día que estuvo aquí, saliendo ya sabía yo, me informaron que estaba ya tramitando el irse a España, o sea, antes, ya cuando vino aquí ya sabía que se iba a ir a España, yo creo que ya tenía sus boletos”, comentó.

López Obrador envió un mensaje a la periodista.

“Decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema y repito, no somos iguales, nuestro gobierno no reprime”, dijo.