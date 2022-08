AMLO autoriza abrir archivos de la Secretaría de Marina sobre la Guerra Sucia

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autorizó abrir los archivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de otras instituciones de gobierno sobre la Guerra Sucia, un periodo entre los años 60 y 80 caracterizado por la represión militar y las desapariciones forzadas contra disidentes políticos.

“Hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones de gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina”, mencionó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador informó que ya se creó la Comisión de la Verdad para la investigación del periodo que se conoce como la Guerra Sucia.

López Obrador aseguró que la creación de la Comisión de la Verdad es algo que interesa a todos los mexicanos para saber lo que pasó durante la Guerra Sucia y para que se castigue a los responsables.

“Sobre todo el que no se repitan estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores, y sobre todo que no haya desapariciones, que no hay crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos”, declaró.