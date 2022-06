AMLO ofrece verdad y justicia sobre delitos ocurridos en la Guerra Sucia

En el Campo Militar Número Uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio de actividades de la Comisión de la Verdad que investigará los hechos de tortura, represión y desaparición de personas ocurridos entre 1965 y 1990, en la llamada Guerra Sucia.

Te recomendamos: López Obrador se reunió con víctimas de ‘Halconazo’ y ‘Guerra sucia’

Dijo que la tarea más importante de esta comisión es atender el derecho que tienen las víctimas sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos a conocer la verdad y exigir justicia.

“Es una prueba de que se está cambiando, desde luego es un primer paso, aquí se dijo, y no queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir al fondo con la participación de todas y de todos, que hagamos ese compromiso porque es lo mejor, eso nos alivia a todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos, no se le puede dar vuelta la hoja así nada mas, tenemos que conocer la verdad y tenemos que conocer toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosas, para que no vuelva a ver represión, autoritarismo en nuestro país”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.