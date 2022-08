AMLO niega venganza contra Peña Nieto; FGR es responsable de investigación y debe seguir su curso, asegura

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que se trate de una venganza contra su predecesor Enrique Peña Nieto la investigación que se le sigue al exmandatario y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la responsable por lo que ésta debe seguir su curso.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador leyó el comunicado que la FGR dio a conocer a la opinión pública, en donde se informa que se indaga a Peña Nieto por tres casos de corrupción.

La FGR detalló en su comunicado que denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se está integrando una carpeta de investigación.

La Fiscalía indicó que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando.

Tras leer el comunicado, López Obrador reiteró que su postura política es mirar hacia adelante y procurar que no se repitan actos ilegales y de corrupción, como los ocurridos en administraciones anteriores.

“Mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurará no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que se iniciará una etapa nueva y que con todo el peso y rigor de la ley se nos castigará a nosotros si acabábamos en forma corrupta”, comentó.

El Presidente de México recordó que él impulsó una consulta para preguntar a la ciudadanía si quería que su Gobierno investigara y enjuiciara a los expresidentes.

Sobre si exhortaría a Peña Nieto a volver de España, donde reside ahora, para afrontar sus denuncias judiciales, AMLO respondió que eso lo decide la FGR.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente (Felipe) Calderón (2006-2012). Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón”, contestó.